EPDK 14 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.
14.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:34
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi