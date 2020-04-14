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EPDK 14 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.

14.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:34
EPDK 14 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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