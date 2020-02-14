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EPDK 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi.

14.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:54EPDK 15 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, aralarında Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketinin bulunduğu elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 4 şirkete tedarik ve 13 şirkete üretim ile LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.
Öte yandan, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 firmanın tedarik ve 5 firmanın üretim ile BP Petrolleri Anonim Şirketinin de aralarında bulunduğu LPG piyasasında faaliyet gösteren 4 firmanın depolama, 7 firmanın da dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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