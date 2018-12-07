07 Aralık 2018, 09:35
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Epdk 16 Şirkete Lisans Verdi

Epdk 16 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 9 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 şirkete üretim, 4 şirkete de tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ, 2 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de biyodizel işleme lisansı verildi. Aynı piyasadaki 3 şirketin madeni yağ, 2 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Doğal gaz piyasasında 1 şirkete spot LNG ithalat lisansı verilirken, LPG piyasasında ise 1 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
07 Aralık 2018 Cuma 09:35