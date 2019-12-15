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EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.

15.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:10EPDK 17 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete, 12 santral ve tesis için üretim lisansı, 3 şirkete ise tedarik lisansı verildi.
Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete de madeni yağ lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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