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EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.

31.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:47
EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, 2020 yılı için öngörülen YEKDEM maliyetleri de revize edildiği belirtildi.

Buna göre YEKDEM maliyetleri kWh başına;

Nisan için 121.02 TL,

Mayıs için 128.66 TL,

Haziran için 106.82 TL,

Temmuz için 100.67 TL,

Ağustos için 105.91 TL,

Eylül için 90.70 TL,

Ekim için 92.25 TL,

Kasım için 88.51 TL,

Aralık için 90.10 TL olarak yeniden belirlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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