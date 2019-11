EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan dağıtım şirketlerine duyarlılık uyarısı Açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, uygulanabilecek doğal gaz veya elektrik kesintilerinde vatandaşlara olabildiğince hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Sahaya giden arkadaşlarımızı iyi eğiteceğiz. Hassas durumlarda mevzuatı uygulamak diye bir şey yok. Gazını keseceğimiz abonenin psikolojik durumunu da gözden geçirmemiz lazım." dedi.Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın açılışında konuşan Yılmaz, doğal gaz sektöründeki kamu veya özel tüm tarafların, Türkiye 'nin her yerinde etkinlik gösterdiğini ve bu süreçlerin sorumluluğunu da omuzlarında taşıdıklarını dile getirdi.Bu sorumluluğa, vatandaşa gerekli hizmeti zamanında götürme ve vatandaşın hakkını korumanın da dahil olduğunu ifade eden Yılmaz, "İmzamızı attık, şimdi imzamızın arkasında durma zamanı. Şirketler olarak, EPDK olarak, BOTAŞ olarak, Bakanlık olarak. Bu sektörün geleceği açısından çok önemli. Hem siz mutlu olacaksınız hem tüketici mutlu olacak. Bu hizmeti götürürken tüketici hakları deniyor ya buna kul hakkı da diyebiliriz. Yani kul hakkına riayet edeceğiz." diye konuştu.Tüketicilerin haklarına riayet edilmediği durumlarda bugüne kadar yapılan tüm yatırımların boşa gideceğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:"Türkiye'nin her tarafına yalnızca doğal gaz için 40 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Dünyayı kaç kez dolanacak boru hattını döşüyoruz ama orada sayaç okuyucu veya arıza bakım onarım veya kesme işlemini yapan arkadaşımızın duyarsızlık da yapmaması lazım. Şirketlerimizin bu hususta dikkatli olması gerekiyor. Her şey mevzuatı uygulamakla olmuyor. Mevzuatı uygulayan insanlar, sayaç okuyucusundan tut, arıza bakım onarım personeline kadar hepsi bizi temsil ediyor. Bütün yaptıklarımız boşa gider. Çünkü neticede tüm yaptıklarımızın bedelini biz müşterilerimizin memnun olması veya olmaması noktasında ödeyeceğiz."Yılmaz, şirketlerin sahada çalışan personellerine iyi bir eğitim vermesi gerektiğine değinerek, "Hassas durumlarda mevzuatı uygulamak diye bir şey yok. Bizler insanız. Gazını keseceğimiz abonenin psikolojik durumunu da gözden geçirmemiz lazım."Mevzuatın veya kuralların uygulanmasının insan hayatından daha değerli olamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Bakın tekrar örneklemek istemiyorum. Geçenlerde yaşadığımız bir olay var. Mevzuata uygun olsa da insani değil. Kaldı ki mevzuata uygunluğu noktasında da biz soruşturmayı başlattık. Ben hiçbir zaman mevzuatın uygulanmasını, insani değerlerin dışında tutamam." ifadelerini kullandı.