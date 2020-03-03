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EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı.

03.03.2020 04:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 04:52EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı. Atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

3.03.2020 05:20:19