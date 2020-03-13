"EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı.
13.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı. Kararla piyasada artan talep karşılanacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan benzin türlerine etanol karıştırılması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması haberi üzerine resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanmasına ilişkin Bakan Dönmez, "Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde yerli üretimle karşılanması için EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı. Kararla piyasada artan talep karşılanacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan benzin türlerine etanol karıştırılması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması haberi üzerine resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanmasına ilişkin Bakan Dönmez, "Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde yerli üretimle karşılanması için EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı. Kararla piyasada artan talep karşılanacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Fatih Dönmez, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet