EPDK'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.
31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:54
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz 3, Ekonomi