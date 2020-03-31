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EPDK'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:54
EPDK'dan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz 3, Ekonomi
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