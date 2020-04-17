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EPDK'dan İstanbul'a yapılacak pandemi hastaneleri için önemli karar

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki Askeri Havaalanının olduğu bölgede yapılmasına başlanan biner odalık pandemi hastaneleri için EPDK'dan önemli karar, EPDK; hastanelerin acil yakıt ihtiyacının giderilmesi için devlet malzeme ofisine yetki verdi.

17.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:45
EPDK'dan İstanbul'a yapılacak pandemi hastaneleri için önemli karar
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'deki Askeri Havaalanının olduğu bölgede yapılmasına başlanan biner odalık pandemi hastaneleri için EPDK'dan önemli karar, EPDK; hastanelerin acil yakıt ihtiyacının giderilmesi için devlet malzeme ofisine yetki verdi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere korona virüs ile mücadele eden bütün kamu kurumları DMO ile yapacağı anlaşma ile bu haktan yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacağını duyurduğu hastanelere ilişkin çalışmalar sürerken Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da (EPDK) konuyla ilgili önemli bir adım geldi.
Yeni hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde herhangi bir aksama ve gecikme yaşanmaması için EPDK düğmeye bastı ve istisnai bir karar aldı.
Karar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) finansal aracılık hizmetinin kapsamı genişletilerek istasyon dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı. Diğer bir deyişle söz edilen kararla, DMO, daha önce ihale yapmak suretiyle anlaştığı dağıtım şirketi ve akaryakıt bayii vasıtasıyla iki hastanenin ihtiyacını karşılayabilmek için akaryakıtın istasyondan ve özellikle araçlara ikmal yapma kısıtlamasına uğramadan dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapılabilecek. Kararın inşa sürecini daha da hızlandırması bekleniyor.
DMO daha önce; akaryakıt dağıtım şirketleri ile yaptığı ihale sonucu kendisi anlaşması bulunan kamu kurumlarının araçlarına elektronik sistemlerle finansal aracılık hizmeti sunarak akaryakıt tedarikini istasyonlardan ve sadece bu kamu kurumlarının kara taşıtlarına dolum yapma imkanı sağlıyordu. Ancak bu durumun zaman kaybına ve Korona virüsle mücadeleyi sekteye uğratabileceğini göz önüne alan EPDK, DMO'nun bu yöndeki talebini dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına büyük katkı yapmış oldu.
Kararla ilgili bir diğer önemli nokta ise sadece yeni yapılan hastaneler ile sınırlandırılmaması.
EPDK'nın 3 buçuk ay süre için verdiği izinden; Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve hastaneler de DMO ile yapacağı anlaşma çerçevesinde yararlanabilecek. Böylece sağlık hizmetlerinde akaryakıt tedarikinden kaynaklı herhangi bir gecikme ve aksama yaşanmayacak.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sancaktepe, Güncel
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