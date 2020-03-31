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EPDK'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek ve sektöre çağrı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Danışma Kampanyası'na Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan destek geldi.

31.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:48
EPDK'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek ve sektöre çağrı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Danışma Kampanyası'na Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan destek geldi. Kampanyanın kamuoyuna duyurulmasının ardından EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık, Kurul Üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladıklarını açıklayarak kampanyaya katkı verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde görev yapan personelin kampanyaya katılımının teşvik edilmesi için gerekli çalışma başlatıldı. EPDK personeli kampanya çerçevesinde açıklanan iban hesaplarına bağış yapabileceği gibi, verecekleri izin ile maaşlarından diledikleri miktarı EPDK aracılığı ile yine kampanya bünyesinde açıklanan iban hesaplarına aktarabilecek.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gün dayanışma, gün birlik olma günüdür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu günlerde herkesi imkanları ölçüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ediyorum. Kurumumuz bünyesinde çalışmalara başladık. Özellikle sektörümüzden de bu konuda üzerini düşeni yapmasını bekliyoruz. Birbirinden değerli meslek örgütlerimiz var. Hepsiyle de tek tek görüştüm. Elektrikte ELDER, ETD, EÜD, TUREB, gibi. Doğal gaz da Gaz-Bir, Petform gibi, akaryakıtta ADER, PETDER, PÜİS, TABGİS, Türkiye LPG Derneği, Anadolu LPG Derneği ve daha ismini sayamadığım pek çok derneğimiz, şirketlerimiz, rafineri şirketlerimiz var. İşbirliği içinde ülkemiz için üretiyor, sektörümüz için çalışıyoruz Şimdi de Korona ile mücadelede devletimize destek vermenin, elini taşın altına koymanın vakti Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Elbirliği ile ve dayanışma ruhu içerisinde hep birlikte özveride bulunarak bu süreci atlatacağız inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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