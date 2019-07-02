02.07.2019 17:15
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EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru

EPDK

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.
EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu karar taslakları, sitenin mevzuat taslakları kısmında görüşe açıldı.
Sektör paydaşları, söz konusu taslaklara ilişkin, temmuz ayı içerisinde görüş sunabilecek.
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

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