Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı

Son dakika: EPDK, koronavirüsle nedeniyle elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin sadece karantinaya alınan ve idari karar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde uygulanacağını bildirdi. Bu bölgeler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecek.

03.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirilmesi amacıyla ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurum tarafından yapılan kıyasen fatura düzenlemesinde önceliğinin sektör çalışanları ve tüketicilerin sağlığının korunması olduğu kaydedildi. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanacağı belirtilen açıklamada, alınan kararla vatandaşların faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma ve sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Kovid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hata ile fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır."

DÜZENLEMEDE SON 2 YILIN AYNI AY ORTALAMALARI BAZ ALINACAK

Tüketimin olmadığı tespit edilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleriyle boşaltılan evlerde kıyasen fatura uygulamasının söz konusu olamayacağı vurgulandı. Tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle doğal gaz tüketicilerimizin dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeniyle geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını artıracağı endişesi yersizdir. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza ocak veya şubat tüketimleri baz alınarak haziran ayında doğal gaz faturası çıkartılamaz."

FAZLA ALINAN TUTAR OLURSA İADE YAPILACAK

Mahsuplaşma sonucu fazla alınan tutar olması veya itiraz edilmesi durumunda tüketicilere iade yapılacağı belirtildi. Uzaktan sayaç okuma sistemi kurulmuş olan özellikle sanayi ve ticarethane ağırlıklı tüketiciler için sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, bu yerlerin tüketimini düşürmesi veya artırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacağı bildirildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

Haberin Videosu :

EPDK, koronavirüsle mücadele kapsamında doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı

İlgili Haberler

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacakSon Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Ekonomi
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Ekonomi
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı
BDDK’dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Ekonomi
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Açılışını Erdoğan ve Putin’in yaptığı TürkAkım’dan Avrupa’ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı Ekonomi
Açılışını Erdoğan ve Putin'in yaptığı TürkAkım'dan Avrupa'ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:32: Sinemacılar filmlerin dijital platformda gösterilmesi için bastırıyor - Ekonomi 15:32: Ekonomistler, enflasyonda gelecek dönem gıda fiyatlarına dikkati çekiyor - Ekonomi 15:23: WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek - Ekonomi 15:23: Honda ve General Motors'tan elektrikli işbirliği - Ekonomi 15:22: Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu - Ekonomi 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:34: Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı - Ekonomi 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 13:47: Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı - Ekonomi 13:22: Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında - Ekonomi 12:51: Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı - Ekonomi 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler