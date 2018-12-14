Enerji yönetimi, elektrik tarifelerini köklü biçimde etkileyecek önemli bir değişiklik için kolları sıvadı. Tarifelerde, İsveç
ve İspanya
'da uygulanan bir modele geçilecek. Hedef, şehir içi elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketlerin maliyetlerini şişirmelerini önlemek. bu amaçla "optimum" koşullarda ve istenilen ölçülere sahip örnek bir elektrik dağıtım şirketi modeli çıkarılacak.
Bu şirketin, dağıtım hizmetleri kapsamında açma kapama, sayaç okuma ve değişimi, arızalara müdahale ve benzeri hizmetler ve yatırımlarına ilişkin matematiksel verilerle desteklenen maliyetleri tek tek hesaplanacak. Personel sayısı ve ücretler de göz önünde bulundurulacak.
Model şirket, Türkiye
'de faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi için "referans" oluşturacak. EPDK, dağıtım şirketlerinin, maliyetlerini ve tarife üzerinden talep ettikleri gelirleri hesaplarken, model şirketin verilerinden yararlanacak. Dağıtım şirketlerinin, maliyetlerini şişirmeleri ve elektrik tarifeleri üzerinden yüksek kazanç ve kar sağlamaları önlenecek.
Enerji kaynakları, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Bu modele, tarifede dördüncü uygulama dönemi olarak belirlenen 2021 yılından itibaren geçilmesi hedefleniyor. 2021-2025'i kapsayan 5 yıllık dönemde bu model üzerinden tarife ve gelir parametreleri belirlenecek" dedi. (Olcay Aydilek/Habertürk)
The post EPDK, elektrik tarifelerinde İsveç'te uygulanan yeni bir modele geçmeye hazırlanıyor
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İspanya,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,İsveç
14 Aralık 2018 Cuma 09:08