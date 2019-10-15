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EPDK kararı

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.

15.10.2019 10:16EPDK kararı
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar" ile "Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, rafinerici, dağıtıcı ve LPG lisans sahiplerinin zorunlu petrol stoku tutmak yükümlülüğü devam ederken, serbest kullanıcılar ise bu yükümlülükten muaf olacak.
Rafinerici, dağıtıcı lisansı sahipleri, tutmaları gereken zorunlu petrol stokunu, lisans alt başlığı kapsamında yer alan depolarında, lisanslı depolarda ve kupon sistemi kapsamında alacağı hizmet aracılığıyla tutabilecek.
Ayrıca kararda, ulusal petrol stokuna ilişkin tutulması gereken petrol stok miktarı hesaplama yöntemi de güncellendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

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