Haberler » Ekonomi » EPDK kararı - Ekonomi

EPDK kararı

Doğal gaz kapasite rezervasyon talepleri, 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında iletilecek.

23.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:22EPDK kararı
Doğal gaz kapasite rezervasyon talepleri, 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Kasım ile 17 tarihleri arasında iletilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarına (ŞİD) ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, daha önce 15 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında BOTAŞ'a sunulan doğal gaz kapasite rezervasyon talepleri, 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında sunulacak.
BOTAŞ'a sunulan başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, 7 gün içinde başvuru sahibiyle imzalanması gereken standart taşıma sözleşmesinin (STS) ise, 2020 yılına mahsus olmak üzere 4 gün içinde imzalanması gerekecek.
Ayrıca, STS'nin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin tedarikçi ve ihracatçı şirkete verilmesine müteakip, BOTAŞ tarafından en geç 15 Aralık günü elektronik bülten tablosunda (EBT) yayımlanan rezerve edilen kapasiteler ile atıl kapasiteler de 2020 başvurularına mahsus olmak üzere 26 Aralık'ta yayımlanacak.
BOTAŞ, teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve EBT altyapısını günlük atıl kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, hali hazırda bir STS imzalamış olan tedarikçi ve ihracatçı şirketin daha önce her ayın en geç 25. gününe kadar yaptığı atıl kapasite başvuruları ise 2020 Ocak ayı atıl kapasite başvurularına mahsus olmak üzere her ayın en geç 27. gününe kadar yapılacak.

Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
14:08 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
13:59 Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız"
13:34 Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor
13:15 Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
13:10 Tarım Kredi market sayısını artıracak
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:56 ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
23.11.2019 14:19:45