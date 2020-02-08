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EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Shell & Turcas Petrol AŞ'ye ait Antalya Terminali'nin iletim tarifesinde değişikliğe gidildi.

08.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:52EPDK kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) & Turcas Petrol AŞ'ye ait Terminali'nin iletim tarifesinde değişikliğe gidildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin Antalya Terminali'ne ilişkin iletim hizmet bedeli benzin, motorin ve havacılık yakıt türleri için metreküp başına 4,30 lira olarak belirlendi.
Şirketin aynı tesisteki benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına 0,49 lira, teslim alma ve teslim etme hizmet fiyatı da metreküp başına 16,44 lira olarak tespit edildi.
Hizmet fiyatlarında uygulanacak indirim oranları ise toplam miktara göre değişiklik gösterebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TURCAS Petrol A.Ş, Antalya, Shell, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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