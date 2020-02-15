EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), boru hattıyla gerçekleştirilecek spot doğal gaz ithalatı kapsamında mart ayı için talepleri 25 Şubat Salı günü alacak, açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde aynı gün yarışma yapılacak.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, boru hattıyla yapılacak spot doğal gaz ithalatı kapsamında mart ayı için ithalatçılar taleplerini 25 Şubat tarihinde 10.00-10.30 saatlerinde https://basvuru.epdk.org.tr/ platformuna iletmiş olacak.

Açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde aynı gün 11.00-11.15 saatlerinde yarışma yapılacak.

Talep toplama sürecine ve yarışmaya katılmak isteyen ithalat lisansı sahipleri 20 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar istenilen belgeleri Kuruma sunabilecek.

Kaynak: AA