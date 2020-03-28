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EPDK kararı

Rafinerici lisansı veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin her yıl ekim ayı içinde yapması gereken kupon sistemi hizmeti izin başvurusu süresi 2020 yılı için uygulanmayacak.

28.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:32
EPDK kararı
Rafinerici lisansı veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin her yıl ekim ayı içinde yapması gereken kupon sistemi hizmeti izin başvurusu süresi 2020 yılı için uygulanmayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar'ın ilgili maddesinde yer alan ve rafinerici lisansı veya LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin her yıl ekim ayı içinde yapması gereken kupon sistemi hizmeti izin başvurusu süresinin 2020 yılı için uygulanmamasına karar verildi.
Söz konusu maddede yer alan ve başvurunun yapılacağı yıl içinde lisans almış kişilerin Ekim ayını beklemeksizin izin başvurusunda bulunabileceğine dair hüküm de 2020 için geçerli olmayacak.
Ayrıca, kupon hizmeti izni alan rafinerici lisansı sahibi şirketlerin LPG kupon hizmeti kapsamında tuttukları stok miktarının Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar kapsamında izlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

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