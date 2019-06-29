29.06.2019 08:48
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EPDK kararları

EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 20,5159 kuruş oldu.
Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 25,4600 kuruş uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA
Eüaş , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , Ekonomi

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