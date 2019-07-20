EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 7 doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akmercan Adıyaman Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. AŞ, Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahüt AŞ, Armagaz Arsan Marmara Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Şanlıurfa Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. AŞ, Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ, Polgaz Polatlı Doğal Gaz Dağıtım AŞ, 2017 ile 2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleri ile şirketlerin düzenlenmiş yıllara sari yatırım tavanları ve sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Karar, 1 ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA