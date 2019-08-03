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EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

03.08.2019 08:52 EPDK kararları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Agdaş Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ ve Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Adapazarı, Ekonomi

Kaynak: AA

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