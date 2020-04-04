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EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı'nın (TORETOSAF) kilovatsaat başına 10,07 kuruş olmasına karar verildi.

04.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:36
EPDK kararları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı'nın (TORETOSAF) kilovatsaat başına 10,07 kuruş olmasına karar verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 17 Aralık 2019 tarihinde verdiği kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 2007 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 10,07 kuruş olması kararı alındı.
Ayrıca, EPDK tarafından ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.
Buna göre, Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2013-2016 yılları arasındaki 4 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
Söz konusu karar, 6 nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.
Bu arada, EPDK tarafından, Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı kabul ederek Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi.
Karara göre, elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin, uluslararası kalite standartlar düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesine yönelik olarak, elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kurallar belirlendi.
Usul ve esaslar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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