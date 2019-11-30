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EPDK kurul kararları

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden yararlanmak üzere, gelecek yıl için yapılacak kapasite kullanımında, 1 Aralık olan son başvuru tarihi 25 Aralık'a uzatıldı.

30.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:30EPDK kurul kararları
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden yararlanmak üzere, gelecek yıl için yapılacak kapasite kullanımında, 1 olan son başvuru tarihi 25 Aralık'a uzatıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden yararlanmak üzere yapılacak kapasite kullanımında, 2020 yılı müracaatlarına mahsus olmak üzere son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.
Söz konusu başvuruların değerlendirilmesinin ardından, depolama şirketinin başvuru sahiplerine ayırdığı kapasiteyi bildirmesi için son gün olarak belirlenen 15 Aralık tarihi ise 2020 yılı müracaatlarına mahsus olmak üzere, 10 Ocak olarak değiştirildi.
Depolama tesisinin kapasitesinden yararlanmak için alınan tüm başvurulara yapılacak tahsisin ardından, atıl bir kapasite kalması durumunda söz konusu kapasitenin ilan edileceği tarih de yine 2020 yılı müracaatlarına mahsus olmak üzere, 1 Ocak'tan 22 Ocak'a uzatıldı.
Öte yandan EPDK, Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti.
Buna göre şirketin, 30 milyon 703 bin 675 liralık 2019 yılı yatırım tavanı, 2020 yılı için 10 milyon 702 bin 626 lira, 2021 yılı için 5 milyon 966 bin 909 lira olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Silivri, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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