Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EPİAŞ'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin liralık destek

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katkı sağladı.

09.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:06
EPİAŞ'tan
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katkı sağladı.
EPİAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anlık olarak izlediği ve değerlendirdiği belirtildi.
Enerji piyasalarının oluşan durumdan olumsuz etkilenmemesi ve kesintisiz çalışması için EPİAŞ'ın çalışmalarını büyük bir dikkat ve sorumluluk içerisinde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 salgınına karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan ve milletimizin destekleriyle yürütülmekte olan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında biz de varız. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günleri, devletimizin ve milletimizin yanında, her zaman olduğu gibi hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Kovid-19'a karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave destek sağlayacak bu kampanyaya biz de EPİAŞ olarak 500 bin liralık katkıda bulunduk. Milletimizin bu zamana kadar yaşanan tüm zor zamanlarda ortaya koyduğu dayanışmanın gücüne inanıyor, bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakmayı temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››EPİAŞ'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin liralık destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:48: Çermik Kale Barajında çalışmalar devam ediyor - Ekonomi 09:38: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi 09:37: Dolar 6.77 lira, euro 7.36 lira, sterlin 8.39 lirada - Ekonomi 09:36: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:36: Brent petrolün varili 33,34 dolar - Ekonomi 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi