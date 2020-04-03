Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı

Bu hafta itibarıyla artık İlkbahar mevsimine giriş yapmış olduk, sevgili takipçiler. Mevsimin gelişini kutlamak amacıyla indirim kampanyaları da başladı.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı
Bu hafta itibarıyla artık İlkbahar mevsimine giriş yapmış olduk, sevgili takipçiler. Mevsimin gelişini kutlamak amacıyla indirim kampanyaları da başladı. Sizi birkaç gün önce PlayStation mağazasında başlayan İlkbahar İndirimi ile ilgili olarak haberdar etmiştim. Dün ise Epic Games mağazasında Bahar İndirimi adıyla yeni bir kampanya başladı.

Bahsi geçen kampanya kapsamında yüzden fazla oyun, %15 - 80 arasında değişen oranlarda indirime girmiş durumda ve sizi bekliyorlar.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, Borderlands 3, Detroit: Become Human, Control, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, Assassin's Creed, Far Cry, Metro, Darksiders, Watch Dogs, Tom Clancy's ve Quantic Dream oyunları, Shenmue III, The Crew 2, Zombie Army 4: Dead War ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, dikkat çekenlerin arasında yer alıyor.

Son olarak bir hatırlatma yapmam gerekir ki Yılbaşı Tatili İndirimi sırasında kazandığınız kupon(lar) varsa, 1 Mayıs 2020 TSİ 09: 59'a kadar kullanmayı unutmayın. En az 79.99 TL değerindeki bir oyunu satın alırken kullanabileceksiniz ve Bahar İndirimi kapsamında da bu fiyata güzel seçenekler var. Şimdiden keyifli oyunlar dilerim!

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 12:20: Uzaktan çalışan firmalara Türk yazılımcılardan ücretsiz güvenlik hizmeti - Haberler 12:17: İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı - Haberler 12:17: Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı - Haberler 12:14: İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak