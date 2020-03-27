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Epic Games, Remedy, genDESIGN ve Playdead ile Anlaşmaya Vardı

Bugün sizlerle paylaştığım haberde de bahsettiğim üzere Remedy Entertainment, duyurusu yapılmamış iki oyunu için büyük bir yayıncı ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Epic Games, Remedy, genDESIGN ve Playdead ile Anlaşmaya Vardı
Bugün sizlerle paylaştığım haberde de bahsettiğim üzere Remedy Entertainment, duyurusu yapılmamış iki oyunu için büyük bir yayıncı ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Bahsi geçen bu gizemli büyük yayıncının, Epic Games olduğu birkaç saat sonrasında ortaya çıktı.

Amerika menşeli yayıncı, Remedy Entertainment tarafından yapılan duyurusunun sonrasında yeni bir duyuru yaptı. Bu yeni duyuruya göre Epic Games sadece Remedy Entertainment ile değil, aynı zamanda Limbo oyununun geliştiricisi Playdead ve ICO, Shadow of the Colossus ve The Last Guardian oyunlarının yönetmeni olan Famito Ueda tarafından kurulmuş olan genDESIGN stüdyosuyla da anlaşmaya vardı. Bahsi geçen bu üç stüdyo, geliştirdikleri oyunlarını Epic Games Publishing etiketiyle yayınlayacaklar.

Bu anlaşmaların olumlu yanları, hem bu stüdyolar bünyelerindeki bu oyunların fikri mülkiyetlerini koruyacaklar hem de kalite güvencesi, geliştirici maaşları, yerelleştirme, pazarlama, tüm yayınlama masrafları dahil her şey Epic Games Publishing tarafından karşılanacak. Ayrıca sağlanan gelirin yarısını alma hakları olacak.

Epic Games Publishing Başkanı Hector Sanchez, "genDESIGN, Remedy Entertainment ve Playdead, sıradaki oyunları için güçlü vizyonları olan, oyun sektörünün en yenilikçi ve yetenekli stüdyoları." yorumunda bulundu ve devam etti: "Epic proje fonlama ve hizmetlerde güvenilir bir temel sunacakken, onlar da tam yaratıcı kontrole sahip olacaklar."

Şu an için bu anlaşmalar, geliştirilecek olan oyunlar ve olası daha başka ortaklıklar ile ilgili ek bir detay sunulmadı ama önümüzdeki aylarda, Remedy Entertainment, genDESIGN ve Playdead ile yapılan anlaşmara ilişkin yeni detayların paylaşılacağı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, The Guardian, Teknoloji

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