Epic Games Store Oyun Mağazası Açılıyor, Satışlardan Büyük Pay Veriyor

Epic Games Kendi Oyun Mağazasını Açıyor
Epic Games Store Oyun Mağazası Açılıyor, Yüzde 88 Oranında Pay Veriyor.
Oyun geliştiricilerine gelirlerden %88 gibi yüksek bir pay verecek olan Epic Games mağazası; oyuncuları, geliştiricileri ve içerik üreticilerini birleştiren benzersiz bir ekosistem yaratmayı hedefliyor
PC, konsol, mobil, Web ve VR platformlarında sayısız oyunun geliştirilmesine olanak sağlayan Unreal Engine oyun motorunun da sahibi olan Epic Games, geliştiricilere satışlarından %88 oranında pay veren öncü nitelikteki çevrimiçi mağazasını duyurdu. Kısa süre içerisinde özel olarak seçilmiş bir dizi PC ve Mac
oyunuyla birlikte açılacak olan mağaza, 2019 yılı içerisinde ilave oyunlar kabul etmeye ve başka platformları da desteklemeye başlayacak.
Epic Games mağazası – Epic Games Store ; kapıları farklı oyun motorlarıyla geliştirilmiş tüm oyunlara açık olacak. Mağazada yer alacak ilk oyunların arasında Unreal, Unity ve diğer oyun motorlarıyla geliştirilmiş oyunlar bulunuyor. Unreal Engine ile geliştirilmiş oyunların sahiplerini ise büyük bir fırsat bekliyor. Epic Games, Unreal Engine ile geliştirilen oyunlara özel olarak, oyun motoru lisansı için geliştiricilerin ödemesi gereken telif hakkı payından feragat edecek.
Epic Games mağazasına has, emsalsiz bir özellik ise İçerik Üreticilerini Destekleme programı. Bu program sayesinde geliştiriciler, aralarında Youtube
ve Twitch yayıncılarının da olduğu 10.000'den fazla içerik üreticisine ulaşabilecekler. İçerik Üreticilerini Destekleme programı, oyun geliştiricilerine sağladıkları katkılardan dolayı içerik üreticilerini ödüllendirecek.
Programla ilgili daha detaylı bilgi için bu web adresini ziyaret edebilirsiniz.
Epic Games'in kurucusu ve CEO
'su Tim Sweeney, mağazayla ilgili olarak;
"Geliştiriciler olarak uzun zamandır makul fiyatları olan, bizi oyuncularımıza doğrudan ulaştıran bir mağazanın hayalini kuruyorduk. Fortnite'ın başarısı sayesinde imkanlarımızı diğer geliştiricilerle paylaşarak bu mağaza hayalini gerçekleştirebileceğiz." dedi.
Epic Games mağazasında yayınlanacak ilk oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 6 Aralık
Perşembe günü düzenlenecek olan The Game Awards esnasında verilecek. Epic Games mağazası ve şirketin diğer ürünleri hakkında en son gelişmeler için epic games web adresini ziyaret edebilirsiniz.
07 Aralık 2018 Cuma 03:28