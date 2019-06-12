Epic Games, Video Sohbet Uygulaması Houseparty'yi Satın Aldı

Epic Games, Battle Royale
türündeki oyunu Fornite'ın yükselişiyle birlikte değerine değer kattı. Şirketin güncel değerinin 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Kendi çevrimiçi oyun mağazasını da açan şirket, görüşüne göre farklı şirketleri de bünyesine katarak büyümek istiyor.
"Houseparty, Epicgames ailesine katılıyor.
Muhtemelen sorularınız vardır, bizim de cevaplarımız var."
Yapılan bu satın alma, Houseparty'nin yaptığı bir paylaşım ile duyuruldu. Paylaşımda ve detayında satın alma işleminin finansal detaylarına dair bilgi bulunmuyor ancak video sohbet uygulaması olan Houseparty'de herhangi bir değişiklik olmayacak gibi duruyor.
Yapılan paylaşımda yer alan SSS (Sıkça Sorulan Sorular) kısmına göre Houseparty kullanıcıları, uygulamayı normal bir şekilde kullanmaya devam edecek ve hesapları Epic Games hesaplarından ayrı tutulacak.
Epic'in böyle bir satın almayı neden gerçekleştirdiği ve gelecek planları arasında nasıl bir yer tuttuğu henüz net olarak bilinmiyor.
Kaynak: WebTeknoBattle Royale
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