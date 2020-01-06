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Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.

06.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:15 Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?
Ermeni Kilisesi takvimine göre 6 Ocak, Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.

Hıristiyan toplumunun aksine Ortodoks Ermeniler Hz. İsa'nın doğumunu 25 Aralık yerine iki hafta sonra kutluyor. Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu her yıl, Ermeni kiliselerinde düzenlenen ayinlerle karşılanıyor. 'İsa Mesih'in doğumunun anıldığı bayramda, Mesih'in Ürdün Nehri'nde vaftiz edilmesini temsilen, kiliselerdeki ayinde su kutsanıyor ve 'Çırorhnek' töreni yapılıyor.
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Doğuş, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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