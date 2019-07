Epik final, hem Wimbledon'ın hem Djokovic'in gelecek planlarını şekillendirdi

Bu yazı, New York Times'ta 15 Temmuz 2019 tarihinde Christopher Clarey imzasıyla yayımlanan "An Epic Wimbledon Final Gives Way to Plans for a Grand Future" isimli makalenin çevirisidir.











Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic, pazar akşamı Roger Federer'i mağlup ettikten sonra Merkez Kort'ta ayaklarının üzerinde durdu ve uzun vadeli planının, gelişmeye devam etmek ve mirasına yeni şeyler katmak olduğunu net bir şekilde belli etti.



Pazartesi öğleden sonra turnuvanın yöneticisi Richard Lewis, havadan çekilmiş bir fotoğrafın önünde yer aldı ve Wimbledon'ın da kendi çapında uzun vadede benzer planları olduğunu belli etti.



The All England Club, tenisin en eski Grand Slam turnuvasının sahibi ve organizatörü, büyümeye devam ediyor. Bu yıl en göze çarpan ekleme, 1 Numaralı Kort'un üstündeki çatı oldu. Bu gelişme, 2009 yılında Merkez Kort'a yapılan çatı eklemesi sonrası Wimbledon'ın "su geçirmez" niteliğinin bir tamamlayıcısı gibiydi.



Ancak bu projeler, önümüzdeki yıl Wimbledon'ın Church Road'un karşı tarafına doğru genişleme hazırlıklarıyla karşılaştırıldığında, oldukça küçük ölçekli kalır.



Daha önce kiralanmış Wimbledon Park Golf Club'ın Aralık ayında satın alınmasıyla birlikte, All England Club'ın alanı yaklaşık üçe katlanarak 42 akre'den (4047 metrekarelik ingiliz ölçü birimi) 120 akre'ye çıktı.



Lewis, bu durumdan duyduğu memnuniyeti, "'Acaba çok mu fazla alanımız olacak?' gibi konulardan konuşmak harika bir şey ve bize çok fazla fırsat sunuyor." sözleriyle ortaya koydu.



Kulüp, yeni arazinin büyük kısmına Aralık 2021'de, kalan bölümüne ise muhtemelen 2022 veya 2023 yıllarında sahip olacak.



Detaylı planların hazırlık aşaması sürerken, seçenekler de tartışılmaya devam ediyor. Church Road'un altına bir tünel inşa ederek Wimbledon'ın iki bölümünü birbirine mi bağlayacaklar? Yoksa turnuva boyunca yol kapalı mı kalacak?



Kesin olan şu ki; yeni araziye çok sayıda çim kort kurulacak ve böylece, şu an yaklaşık dört mil uzaktaki Roehampton'da oynanan Wimbledon Ön Eleme Turu maçlarının da bu alanda oynanması sağlanacak.



Bu senaryonun 2024 yılındaki turnuvada gerçekleşmesi muhtemel.



O tarihte Djokovic 37 yaşında olacak, yani geçtiğimiz pazar Djokovic'i yenilginin eşiğine getiren ve beşinci sette iki maç puanını değerlendiremeyen Federer ile aynı yaşta.



Djokovic, artık alametifarikası olan cesaretini ortaya koyarak tarihin en uzun Wimbledon tek erkekler final maçını 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik skorla kazandı.



Beşinci sette 12-12'den sonra gelen tie-break, maç programında düzensizlik yaratan ve oyuncuların toparlanmasını güçleştiren maraton maçları önlemek adına bu yıl Wimbledon'da uygulamaya konuldu. Lewis'in dediğine göre, Wimbledon'da final seti tie-break'i uygulamasına geçiş sürecinde, final maçlarının bundan muaf tutulması konusunda ciddi bir itiraz yükseldi. Ancak turnuva yönetimi, tüm maçlarda tutarlılık olmasını tercih etti.



Lewis ayrıca Wimbledon'ın, final setinde 6-6'dan sonra tie-break'e gidilmesini öngören klasik yönteme başvurmamasının kendisini memnun ettiğini belirterek, "İtiraf etmeliyim ki durum 6-6'ya geldiğinde kortun kenarında dururken, bu maçta hâlâ bir şeyler olabileceğini düşünüyordum ve o an tie-break'e gitmediğimiz için gerçekten mutlu olmuştum. 12-12'ye gelirken ise tie-break oyununa alışmak için süre buluyoruz. Ancak o gün oynanan tenisin seviyesi inanılmaz derecede iyiydi ve işin güzel tarafı, hem Roger'ın hem de Novak'ın enerjilerini dengeli kullanma konusunda endişelenmelerine gerek yoktu. Çünkü ikisi de maçın bir bitiş noktası olduğunu biliyordu." diye konuştu.



Djokovic'in 4 saat 57 dakika sonunda ihtişamlı Federer'i püskürtmesi kadar, kariyerinin bu ileri döneminde Federer'in böylesine iyi bir görüntü sergilemesi de takdire şayandı.



Federer maç sonu seremonisinde "Umuyorum ki insanlara 37 yaşında olmanın, her şeyin sonu anlamına gelmediğine inanma şansı sunmuşumdur." ifadelerini kullandı.



Djokovic bu sırada Merkez Kort'un diğer tarafında, ellerinin arasında tuttuğu kupasıyla, Federer'in BBC spikeri Sue Baker'dan gelen soruları yanıtlayışını izliyordu. Sıra kendisine geldiğinde ise net bir mesaj gönderdi.



"Roger konuşmasında insanlara, 37 yaşında olsalar da bunu başarabileceklerine inanmaları için bir şans sunmayı umduğunu söyledi. Ben de o insanlardan biriyim."



Federer'in Grand Slam şampiyonlukları için rekabetçi yapısını sürdürme gücü ve Djokovic'in son kertede Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu ile 310 hafta dünya sıralamasının zirvesinde kalma rekorlarını kırma inancı, tenisin altın çağında bir döngü yaratabilir.



Bu senaryo, 2016 Roland-Garros ile 2018 Wimbledon arasında geçen iki yıllık bocalama dönemi sonrası kendini "en iyi büyük maç oyuncusu" kimliğiyle baştan yaratan Djokovic ile oldukça muhtemel.



Şu an 16 Grand Slam şampiyonluğu var ve dünya klasmanının zirvesinde 260 hafta geçirdi. Ağustos'un sonlarında başlayacak, takvimin sıradaki Grand Slam'i ABD Açık yolunda da dünya 1 numarası koltuğunda.



ABD Açık'a son şampiyon unvanıyla gidecek Djokovic, bu durumu "Ben, herhangi bir yönüyle yaşa engel gözüyle bakmıyorum. Bu sadece bana bağlı bir konu değil, genel olarak hayata ilişkin. Ben yalnızca bir tenis oyuncusu değilim, aynı zamanda bir baba ve eşim. İşleri dengelemeniz lazım. Şüphesi ideal şartlara, iyi bir desteğe ve işlerin yolunda gitmesine ihtiyacınız var." sözleriyle yorumluyor.



Nötr olması beklenen bir Grand Slam kortunda, Federer'e yoğun destek veren bir kalabalığın huzurunda oynamak durumunda kalan Djokovic için "destek" konusu hâlâ bir sorun. Ancak Djokovic bu partizan coşkuya aldırmadan Federer'i 2015 yılında ABD Açık, 2014, 2015 ve 2019 yıllarında ise Wimbledon finallerinde yenmeyi başardı.



Djokovic daha önce de Wimbledon'ın "kötü adam"ı olmuştu. 2013'teki finalde Andy Murray set kaybetmeden kendisini saf dışı bırakarak 77 yıl sonra Wimbledon tek erkekler şampiyonluğuna ulaşan ilk Britanyalı olmuştu.



Buradan hareketle Britanyalı tenis hayranlarının ona biraz minnet duyduklarını düşünebilirsiniz. Ancak görünen o ki tam da öyle değil. Federer'in güzel oyunu, dahiyane kişiliği ve tenisin "büyük yaşlı adamı" olarak duygusal konumu; Djokovic'in dünya 1 numarası unvanının sadece Merkez Kort gibi alanların skor tabelasında geçerli olduğu sonucunu doğuruyor.



Tenis hakkında görüşlerini açıklarken Djokovic, "Oynamak için hiçbir zorunluluğum yok." ifadelerini kullanıyor. "Oynuyorum çünkü gerçekten bunu seviyorum, ayrıca hayatımda bana en yakın insanların desteğini hissediyorum. Bu devam ettiği sürece, umuyorum ki beş yıl içinde aynı tezahüratları duyabilirim."



O tarihe kadar birçok şey değişecek. Federer kariyerini sonlandıracak ve nihayet İsviçre'de -olası bir sakatlıktan sakınmak için- yamacın kenarında çocuklarını izlemek yerine onlarla birlikte kayak yapacak.



Yine o tarihe gelindiğinde Wimbledon yeni ve daha geniş bir görünüme kavuşacak. 1 Numaralı Kort'un pahalı çatısı, -turnuva boyunca yağmur sebebiyle değil, gün ışığı eksiği sebebiyle kapatılan- 2019 yılına oranla çok daha işlevsel bir rol oynayacak.

Kaynak: EuroSport.com