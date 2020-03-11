Epilepsi hastası adam evinde ölü olarak bulundu
Denizli'de yalnız yaşayan epilepsi hastası bir adam evinde ölü olarak bulundu.
11.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:27
Denizli 'de yalnız yaşayan epilepsi hastası bir adam evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 986. Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında yaşayan 52 yaşındaki epilepsi hastası Salih K.'ye telefonla ulaşamayan abisi Kerim K., kardeşinin evine gitti. İçeri giren Kerim K. kardeşini odasında hareketsiz halde görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine doktor çağrıldı. Doktor tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 986. Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında yaşayan 52 yaşındaki epilepsi hastası Salih K.'ye telefonla ulaşamayan abisi Kerim K., kardeşinin evine gitti. İçeri giren Kerim K. kardeşini odasında hareketsiz halde görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine doktor çağrıldı. Doktor tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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