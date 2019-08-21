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Epilepsi hastası genç, başı su kovasının içinde ölü olarak bulundu

Manavgat ilçesinde epilepsi hastası genç, banyoda başının su kovasına girmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

21.08.2019 14:55 Epilepsi hastası genç, başı su kovasının içinde ölü olarak bulundu

Manavgat ilçesinde epilepsi hastası genç, banyoda başının su kovasına girmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.


Olay Manavgat'a bağlı Belenobası Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait evde tek başına yaşayan Ramazan Açıkgöz, ablası tarafından banyoda başı su kovasının içerisinde ölü halde bulundu. Ramazan Açıkgöz'ün epilepsi hastası olduğu, gözünün birisinin görmediği ve herhangi bir işle uğraşmadığı bildirildi.


Ramazan Açıkgöz'ün anne-babasının Manavgat'ta yaşadığı, kendisi gibi Belenobası Mahallesi'nde yaşayan ablasının yemeğini yapıp evi ve giysilerini temizleyerek kardeşine baktığı bildirildi.


Ramazan Açıkgöz'ün banyoda su doldururken rahatsızlığı kaynaklı kriz geçirdiği ve düşerken başının kovaya girdiği, boğularak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Açıkgöz'ün cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA


Manavgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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