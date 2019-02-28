Epilepsi İçin 'Bir Resim Yap'tılar

Ressam Tülin Kanun'un sosyal sorumluluk projesi 'Bi-re-y' (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, 26 Şubat Salı günüÇırağan Sarayı'nda özel bir gece düzenlendi. Gecede; siyaset, cemiyet, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim, ilk defa fırçayı ellerine alarak yaptıkları resimleri açık artırma ile "Epilepsi ile Savaş Derneği" yararına açık artırmaya çıkarıldı. Geliri Epilepsi ile Savaş Derneği'ne bağışlandı. Sunuculuğunu Didem Taslan'ın yaptığı, Yavuz Seçkin'in de müzayedesini yönettiği gecede, Seda Sayan sahne aldı.

Sanatsız toplumların lisansız ve geçmişi olmayan uygarlıklarla bir olduğu dünyaca kabul görmüş bir olgudur diyen Ressam Tülin Kanun proje için şöyle konuştu; "Herkesin içerisinde aslında sanatçı bir ruh yer alıyor, bizim amacımız buna ışık tutmak ve ortaya çıkarmak." dedi.

Kazım Türker'in tablosu Orhan Çelikkan tarafından 40.000 TL'ye, Fatih Terim'in tablosu Habip Arıkan tarafından80.000 TL'ye, Binali Yıldırım'ın tablosu Cihan Ekşioğlu tarafından 60.000 TL'ye, Bige Daruga Çalışkan'ın tablosu Alper Sürücü tarafından 100.000 TL 'ye açık artırmada satın alındı.

BİREY PROJESİ HAKKINDA

Projenin misyonu; sanat ve sanatçı farkındalığına ülkemiz için sanatın önemine dikkat çekmek. Geliri her yıl farklı bir sosyal sorumluluk derneğine bağışlanan projenin ilk 3 senesinde bir çok ünlü isim bu deneyimi yaşayarak "Bi.Re.Y'' projesine destek oldular. 2016 yılında çocuklarla yapılan proje, 2017 yılında Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Demet Sabancı Çetindoğan, Lili Garih, Beyazıt Öztürk,2018 yılında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Ajda Pekkan, Arzu Sabancı, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden bazılarıydı.

Bu yıl ise; Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Tasarımcı ve İngiltere'de Lady ünvanına sahip Zeynep Kartal, Tarman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Pakistan Fahri Başkonsolosu Murat Tarman, Group Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bige Çalışkan, Arıkan Yapı Yönetim KuruluÜyesi Orfea Arıkan, Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gülperi Bayraktar,Esin Yağmurdereli, Gül Ergi, oyuncu & sunucu HakanUral ve Onur Büyüktopçu, halk arasında "Sara Hastalığı" olarak bilinen "Epilepsi" hastalığına farkındalık yaratmak için ressam Tülin Kanun ile ilk defa fırçayı eline aldılar. Kimileri çocukları ile çizdi, kimisi yoğun iş gündeminde bir boşluk yarattı ve hissettiklerini resmetti. Hepsi özünde aynı payda da aynı amaç uğruna fırça darbelerini attılar.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur

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Tülin Kanun

Esin Yağmurdereli

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