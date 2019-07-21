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Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.

21.07.2019 17:13

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
Körfez Yavuz Sultan Mahallesi'nde oturan sara hastası 1 çocuk annesi Burcu Ergüney, dün evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burcu Ergüney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Psikiyatr Sinan Ergüney'in eşi olan, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Burcu Ergüney'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Burcu Ergüney'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü
Kaynak: DHA
Körfez, Güncel

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