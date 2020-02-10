Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde derste rahatsızlanan öğrenci, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Demirci 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu özel eğitim öğrencisi 8 yaşındaki Hüseyin Demir, derste aniden rahatsızlandı.
Epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencinin epilepsi nöbeti 30 dakika boyunca geçmeyince bir başka hastaneye sevk için hava ambulans istendi.
Turgut Özal Stadına iniş yapan ambulans helikopter, Hüseyin Demir'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.