Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan
ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan
Nehri'ne düştü.
Şevki Erdoğan, plakası belirlenemeyen motosikletiyle Kızılcaoba Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan, motosikletiyle yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne düştü.
Vatandaşlarca sudan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.