04.07.2019 23:45
Haberler» Güncel» Haber

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan Nehri'ne düştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan Nehri'ne düştü.
Şevki Erdoğan, plakası belirlenemeyen motosikletiyle Kızılcaoba Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan, motosikletiyle yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne düştü.
Vatandaşlarca sudan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü
Kaynak: AA
Elbistan, Ceyhan, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:00   Kapadokya Balon Festivali muhteşem gösterilerle devam etti
00:00   Filenin Efeleri, yarı finalde
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019
23:54   - Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü
23:53   Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne geniş katılım çağrısı
23:52   TCG Gür (S-357) Denizaltısı Girne Limanı'na demirledi
23:51   10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı