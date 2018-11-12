Epizyotomi Nedir? Neden Yapılır?

Doğum dikişi olarak adlandırılan epizyotomi, pek çok annenin korkulu rüyasıdır. Doğum dikişleri, doğum öncesinde ve sonrasında yarattığı endişeler ile anneleri tedirgin edebilir. Ancak epizyotomi sanıldığı kadar korkutucu bir durum değildir. Doktorunuzla konuştuktan ve durumunuzu değerlendirdikten sonra koşullar uygunsa epizyotomi yaptırabilirsiniz. Peki, epizyotomi nedir? Epizyotomi nasıl yapılır? Hangi durumlarda epizyotomi yapılır? Epizyotomi neden yapılır? Epizyotomi olmadan doğum yapılabilir mi? Epizyotomi sırasında acı hissedilir mi? Tüm bu soruların cevabını haberimizde açıkladık. İşte epizyotomi hakkında tüm bilgiler....Epizyotomi nedir?Epizyotomi, doğum sırasında bebeğin başı daha çıkmadan önce ve vajina açıklığının büyümesini sağlamak ve doğumu kolaylaştırmak adına perine bölgesine yapılan bir cerrahi kesidir. Yani bebeğin başı doğum kanalından geçerken perine bölgesi aşırı gerildiği için yırtılabilir. Bu bölgelerdeki yırtılmayı önlemek amacıyla doğum sırasında vajinadan rektuma doğru bir yarık açılır ve buna epizyotomi denir. Bu yarık, rektuma doğru orta çizgi şeklinde olabilir ya da yandan kesilebilir. Bebeğin doğumu gerçekleşince iyileşmeden sonra alınması gerekmeyen emilebilir dikişlerle ayrı ayrı kapatılır. Epizyotomi ilk defa doğum yapacak kadınların büyük bir kısmına uygulanabilmektedir. Eğer annenin ikinci ya da üçüncü doğumu ise doğumların %50'sinde kesi uygulanır.Epizyotomi nasıl yapılır?Epizyotomi kesisinde ilk olarak lokal anestezi ile epizyotomi uygulanacak olan bölgenin uyuşması sağlanır. Perine bölgesinin hassas olduğu zamanda vajina girişinin alt bölümüne bir kesi uygulanır. Doğum ardından ise bu kesinin dikimi yapılır. Doğum ardından yapılan bu kesinin iyileşmesi kısa bir zaman alır, dikişler kendi kendine eriyecektir. Bu sebeple dikiş ardından perine bölgesi temiz tutulmalı, hijyenine önem verilmelidir.Epizyotomi sebebiyle o bölgede ağrı ve sızı gibi sorunların olması beklenen bir durumdur. Enfeksiyon gibi sorunlara karşı ekstra bir titizlik göstermek gerekir. Epizyotomi yapılan bölgenin iyileşmesi birkaç haftayı bulacaktır. Bu süreçten daha uzun bir sürede iyileşmez ise doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.Doğum uzmanlarının bazıları epizyotomi uygulamasını desteklemezler. Doğumun tamamen doğal olması gerektiğini ve müdahale yapılmaması gerektiğini düşünürler. Ancak bazı durumlarda epizyotomi oldukça gerekli olabilir. Bu sebeple doktorunuz doğum sırasındaki durumunuza göre karar verecektir.Hangi durumlarda epizyotomi yapılır?Epizyotomi yapılması için bazı koşulların olması gerekir. Bu şartlar ve zorunluluklar ise:-Bebeğin makat gelişi,-Bebeğin kafasının daha büyük olması,-Bebeğin prematüre olması halinde epizyotomi yapılması gerekir.-Bunların dışında anne adayının ıkınmalarının yetmemesi durumunda,-Perine alanın hassas olması ve bu sebeple yırtılabilme riski varsa epizyotomi uygulanır.-Epizyotomi sayesinde ıkınma süreli kısalır ve doğum süreci daha kolay olur.Epizyotomi neden yapılır?Epizyotominin esas hedefi bebeğin kafasının çıkarken perine bölgesi aşırı gerildiği için yırtılabilir. Bu sebeple de yırtılmasının engellenmesi için epizyotomi uygulanır. Bu kesinin yapılmasındaki bir diğer amaç da perine kaslarının aşırı gerilmesinin engellenmesi ve ileride meydana gelebilecek estetik ve yapısal sorunlar için riski en aza indirmektir.Bu yapısal bozukluklar:-Mesane sarkması,-Kalınbağırsak sarkması,-Rahim sarkmasıdır.Epizyotomi olmadan doğum yapılabilir mi?Epizyotomi olmadan doğum yapanlar yok değil. Doğum uzmanlarının hepsi de epizyotomi uygulamasını desteklemiyor. Ancak rutin epizyotomi uygulamasının gerekliliği, genellikle bebeğin başı vajinadayken normal doğum sırasında netleşir.Epizyotomi sırasında acı hissedilir mi?Doğum deneyiminin en ağrılı kısmı epizyotomidir ve iyileşirken bazı hastalıklara sebep olabilir. Epizyotomi yapıldıktan sonra en fazla karşılaşılan sorunlardan biri ağrı. Bu ağrıları, ağrı kesicilerle dindirmek mümkün. Ayrıca uygulama yapılan alana buz koymak veya sprey şeklindeki anestezik ilaçlar kullanmak da oldukça faydalı olabiliyor. Bazı durumlarda bu ağrıları çok yoğun hissedebilirsiniz. Epizyotomi dikişleri atılırken atardamarın açık kalması sebebiyle bölgede kan birikebilir. Bunun tedavisi içinse doğum kesisinin tekrar açılması gerekir, damar tespit edilerek yeniden dikilir ve bu bölge kapatılmış olur.