"EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısı

Toplantıya katılanlardan görüntülerEPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş konuşması Mersin 'de "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısıEPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş: "Kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yaparsak senede 375 milyon metreküp doğal gaz, yani 610 milyon lira tasarruf edebiliriz"EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yapıldığında, senede 375 milyon metreküp doğal gazın tasarruf edilebileceğini söyledi.Ateş, bir otelde düzenlenen "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısında yaptığı konuşmada, kamuoyunda ısı yalıtımının sadece soğuğa karşı koruduğuna dair yanlış bir algılamanın olduğunu söyledi.Isı yalıtımının yaz aylarında sıcağa karşı koruma özelliğinin de bulunduğunu ifade eden Ateş, yalıtımın aynı zamanda doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağladığını kaydetti.Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığını aktaran Ateş, şöyle devam etti:"Doğru malzeme, mevcut mevzuatlara uygun ısı yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama ile bu enerji miktarından yüzde 50 tasarruf etmemiz mümkün. Isı yalıtım uygulamasında kullanılan sistemler içerisinde enerji verimini sağlayan malzeme ısı yalıtım malzeme levhasıdır. Levha kalınlığı arttıkça buna bağlı olarak enerji tüketimimiz azaldıkça tasarruf etmemiz mümkün. Enerji verimliliğinde tek yöntem ısı yalıtımı değildir. Yenilenebilir enerji veya tasarruflu elektrikli cihazlar ve aydınlatmalar da mümkün. Bu yöntemlere kıyasla ekonomikliği, tasarruf potansiyeli, kolay uygulanabilirliği ve kendini 2-3 senede amorti ediyor olması nedeniyle ısı yalıtımı en etkin enerji tasarruf yöntemidir."Ateş, Türkiye'de kentsel dönüşüme girmeyecek 5 milyon 600 bin konutun bulunduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yaparsak senede 375 milyon metreküp doğal gaz, yani 610 milyon lira tasarruf edebiliriz. Böyle yüksek bir potansiyel var. Isı yalıtım kalınlığını da 2-3 katına çıkarırsak bu tasarruf iki katına çıkabilir." diye konuştu.Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de Mersin sanayisinin giderek değer kazandığını belirterek, yaptıkları çalışmalarda ciddi bir noktada bulunduklarını kaydetti.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Yenişehir ilçesinde ciddi bir kentsel dönüşüm planını önlerine koyduklarını ve enerjiyi koruma noktasında gerekli tedbirleri almayı planladıklarını söyledi.