ePttAVM.com'a Birincilik Ödülü

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Şikayetvar Ace Awards Ödülleri" Ankara'da sahiplerini buldu. ePttAVM.com, şikayet yönetim platformu şikayetvar.com tarafından uygulanan marka-müşteri değerlendirmeleri sonucunda 2018 yılında Teşekkür Oran Endeksi ve Müşteri Memnuniyeti Oran Endeksi puanlarına göre "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülünü aldı.

Müşteri Deneyim Endeksi Sistemi ile firmaların bir yıl boyunca çeşitli alanlardaki davranışları ölçümlenirken, tüketicilerin birden fazla kategoride beğeni ve memnuniyetleri değerlendirildi. Bu doğrultuda 38 farklı kategoride ödüller sahiplerine takdim edildi.

İlk kez bir kamu kurumuna verilen e-ticaret alanındaki "Pazar Yeri Platformları Birincisi-En İyi e-ticaret Pazar Yeri" ödülünü teslim alan ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, her ödülün bir ekip çalışması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bir kamu kurumu bu ödülü aldı. Bu bizim için çok değerli. Türkiye'nin dört bir yanına her gün kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada siparişlerimizi hızla teslim eden PTT AŞ'ye ve bizim bu ödülü almamızı sağlayan müşterilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılandığının göstergesi olan bu ödül bizim daha fazla çalışmamızı sağlayacak. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu bundan sonra da olmaya devam edecek."

Kaynak: Bültenler