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ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar ile birlikte, ePttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor.

05.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:51
ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor!
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar ile birlikte, ePttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ederken, yeni bir karar daha geldi. Geçtiğimiz günlerde toplu taşıma araçlarına, market ve Pazar yerlerine maskesiz giriş yasaklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı karar neticesinde, ePttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanacak.

Ücretsiz kargo ile herkese 1 paket (5 adet) cerrahi maske dağıtılacak olan bu uygulamada, ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar dışındaki herkesi kapsıyor. maske.epttavm.com üzerinden sizin ve aile bireylerinizin TC kimlik numarası, ad-soyad ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra maske talebinizi iletebiliyorsunuz. Ayrıca, her vatandaş için haftalık 1 paket maske alma hakkının bulunduğunu da belirtelim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor! - Haberler

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