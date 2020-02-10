Haberler » Dünya » Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması - Haberler
BBC

Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması

Çinli subaylar hakkında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a düzenlenen dev siber saldırı nedeniyle dava açıldı.

10.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:10Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması

ABD'de Çinli dört subay hakkında, 2017'de kredi raporlama şirketi 'a düzenlenen dev siber saldırı nedeniyle dava açıldı.

Saldırı sonucu, 147 milyondan fazla Amerikalının, adresleri dahil tüm kişisel bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçmişti.

Çinli subaylarla ilgili dava kararının açıklayan ABD Adalet Bakanı William Barr olayın "tarihin en büyük siber saldırından biri" olduğunu söyledi.

Dört subayın, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 54. Araştırma Enstitüsü'nde görevli oldukları iddia edildi.

Subayların haftalar boyunca Equifax'ın güvenlik sistemine sızdıkları öne sürüldü.

Siber saldırıların 20'ye yakın ülkedeki 34 farklı servis sağlayıcısından düzenlendiği belirtiliyor.

Çin'den de henüz suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.





Merkezi ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Equifax, dünya çapında 820 milyondan fazla kişiyle, 91 milyona yakın işletme hakkında detaylı bilgi sahibi.

Kredi raporlama şirketi siber saldırı sonrası ABD Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşmış, 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD, 2014'ten bu yana Çin ordusunu Amerikan şirketlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemekle suçluyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Equifax, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 21:03:57