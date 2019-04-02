Er Can Ünlü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olan Er Can Ünlü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA BODRUM ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Er Can Ünlü isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUĞLA BODRUM adayı Er Can Ünlü kimdir? Bağımsız MUĞLA BODRUM adayı Er Can Ünlü yüzde kaç oy aldı?

Er Can Ünlü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Er Can Ünlü BODRUM ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. BODRUM ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Er Can Ünlü adlı Bağımsız adayı toplamda 77 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA BODRUM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.