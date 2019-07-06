06.07.2019 13:55
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Er Meydanı'nda başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı

Er Meydanı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, ilk kez dualı çayır Kırkpınar'a çıkan Milli güreşçi Cenk İldem ile eşleşti. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 52 başpehlivan birbiri ile eşleşirken, başpehlivanlardan Onur Balcı ise güreş yapmadan ikinci tura yükseldi.
'Erken final' sürprizi yaşanmadı 658 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde, Kırkpınar'ın altın kemer yolunda güreşseverler tarafından favori gösterilen isimlerin eşleşmeleri şu şekilde ulaştı:
"Orhan Okulu - Cenk İldem, Şaban Yılmaz - İsmail Erkal, Ali Gürbüz - Abdullah Güngör, İsmail Balaban - Semih Turgut, Mehmet Yeşil Yeşil - Arif Akın"
(İHA)
Kaynak: İHA
Cenk İldem, Kırkpınar, Güncel

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