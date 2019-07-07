07.07.2019 14:20
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Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı

- Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı Kırkpınar'da 'erken' final yokEDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final turu kura çekimleri yapıldı.

- Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı
Kırkpınar'da 'erken' final yok
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final turu kura çekimleri yapıldı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda 16 başpehlivanın katıldığı üçüncü tur kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti. Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu, geçen yılın ikincisi olan Şaban Yılmaz'ı yenerek, çeyrek finale yükselen genç başpehlivan Mustafa Batu ile eşleşti.
'Erken final' yok
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
"Ünal Karaman-Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu-Orhan Okulu, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun" Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Spor

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