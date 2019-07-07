07.07.2019 11:45
Haberler» Güncel» Haber

Er meydanında kıran kırana güreşler devam ediyor

Er meydanında kıran kırana güreşler devam ediyor

Edirne'de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanların, üçüncü ve son günü final müsabakaları devam ediyor.

Edirne'de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanların, üçüncü ve son günü final müsabakaları devam ediyor. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 10.00'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy, Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Üçüncü ve final günü olan pehlivanlar, kürsü yapmak için birbirleri ile kıyasıya yarışıyor.
BAŞPEHLİVANLIK ÇEYREK FİNALİ SAAT 13.00'DA 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çeyrek final başpehlivan güreşleri öğlen saat 13.00'te başlıyor. Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu yarı final için mücadele edecekler. Altın kemer yolunda mücadele edecek başpehlivanların 5'i Antalya, 2'si Ankara ve bir tanesi de Kocaeli Karamürsel bölgesinden gelerek, er meydanı'nda ter döküyor.
(Koray Ustabaşı - Sercan Ülgen/İHA)
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:27   "İlaçta dışa bağımlılığı azaltan strateji içinde olacağız"
12:26   İki kez gazi olan özel harekatçı, sosyal tesise alınmadı
12:25   Öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat
12:24   Sürücülerin renkli yoldaşı "ayçiçekler" - TEKİRDAĞ
12:24   İnci kefali dönüş yolculuğunda
12:24   Endonezya'da afet ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti
12:24   Anzer balının kilogramı bin lira oldu