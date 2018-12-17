Erarslan'ın Acı Günü

Merkezi Ankara
'da bulunan Sağlık Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Erzurumlu Gazeteci Yusuf Ziya Erarslan
'ın annesi vefat etti.
Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden anne Sariye Erarslan (74) için bugün öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının andından anne Erarslan'ın cenazesi Sanayi Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.
Yusuf Ziya Erarslan'ın taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına İhlas Haber Ajansı
Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, DHA
Bölge Müdürü Turgay İpek, Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu, ETSO Basın Müşaviri İhsan Senir
, basın mensupları, kurum amirleri, STK
temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM
Ankara,Yusuf Ziya
Kaynak: İHA