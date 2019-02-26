Erasmus İçin Geldiler, Lezzet Turunda Hastanelik Oldular

Kaynak: DHA

ADANA'ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, çıktıkları lezzet turunda esnafın ikram ettiği yöresel yiyecek ve içeceği fazla tüketince hastanelik oldu.Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen soy isimleri ve uyrukları açıklanmayan Mona ve Mirza adlı çift, yöresel yiyecekleri tatmak için lezzet turuna çıktı. Girdikleri lokantaları görüntülemeyi de ihmal etmeyen çift, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İklili, esnafın ikram ettiği kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları yedi. Ancak tur sonunda Mirza besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Mona ise Mirza'nın hastanedeki yatağı başında "Hala açım" diyerek, kameralara poz verdi.Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, beğeni rekoru kırarken, komik yorumlara da neden oldu. - Adana