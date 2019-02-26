26 Şubat 2019, 14:59
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Erasmus Öğrencileri, Adana Esnafının Fazla Yemek İkram Etmesi Nedeniyle Hastanelik Oldu

Adana'ya erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, çıktıkları lezzet turunda esnafın ikram ettiği yöresel yiyecek ve içeceği fazla tüketince hastanelik oldu.

Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen soy isimleri ve uyrukları açıklanmayan Mona ve Mirza adlı çift, yöresel yiyecekleri tatmak için lezzet turuna çıktı.

Girdikleri lokantaları görüntülemeyi de ihmal etmeyen çift, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HASTANELİK OLDU

İkili, esnafın ikram ettiği kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları yedi. Ancak tur sonunda Mirza besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

HASTANEDE "HALA AÇIM" DEDİ

Mona ise Mirza'nın hastanedeki yatağı başında "Hala açım" diyerek, kameralara poz verdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU KIRDI

Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, beğeni rekoru kırarken, komik yorumlara da neden oldu.

Çukurova Üniversitesi, Erasmus, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa


YORUMLAR (12)
DÜRBÜNLÜ: 96 yılda gavur hayranı olduk,,peki yaranabildikmi..? ne gezer...70 yıldır ab kapısında bekliyoruz..varmı bunun izahı.
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ÖZ TANZİM: Ucuz kebap satıcı istiyoruz
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DİGOR: Adanalıyah Allahın Adamiyah
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ÖZ TANZİM: Ucuz Kebap satışı istiyoruz
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MURO: ben hayatımda kebap yemedim. şırdan nedir burda duydum. ama 18 ay sırtımda 40 kg yük ile daglarda yürüdüm yürüdüm yürüdüm. ama türkiyede nereye gitsem kimse bana kebap vermez. herkes hakettigi muameleyi görür dünyada. ab abd vatandaşı gelirse başımızın üstünde yerimiz var çünkü akıllı ve temiz insanlar. afgan suriyeli ıraklı gelirse uzak dursun. bu işler insanlık din dil ırk dinlemez. herşeyi dine yorumlamayın. bölücülük yapmayın. gavurda budist de insan bizde insanız.
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