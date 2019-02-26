Erasmus Öğrencileri, Adana Esnafının Fazla Yemek İkram Etmesi Nedeniyle Hastanelik Oldu

Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen soy isimleri ve uyrukları açıklanmayan Mona ve Mirza adlı çift, yöresel yiyecekleri tatmak için lezzet turuna çıktı.

Girdikleri lokantaları görüntülemeyi de ihmal etmeyen çift, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HASTANELİK OLDU

İkili, esnafın ikram ettiği kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları yedi. Ancak tur sonunda Mirza besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

HASTANEDE "HALA AÇIM" DEDİ

Mona ise Mirza'nın hastanedeki yatağı başında "Hala açım" diyerek, kameralara poz verdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU KIRDI

Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, beğeni rekoru kırarken, komik yorumlara da neden oldu.