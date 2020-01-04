Haberler » Güncel » Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı - Haber

Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı

ALMANYA'daki 'Erasmus+' programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, dil eğitimini tamamladı.

04.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:38 Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı

ALMANYA'daki 'Erasmus+' programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, dil eğitimini tamamladı. Altı haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

Avrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve alanlarında uygulanacak olan Erasmus+ Programı'na bu yıl Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kabul edildi. 2020 yılı çağrı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede 'Erasmus+' programı kapsamında 'da uygulamalı eğitime gidecek olanlara Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu amaçla ihtiyaç sahibi olan 20 öğrenciye Bağcılar Belediyesi Dil Evi'nde kurs verildi. 6 hafta süren İngilizce derslerinde öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

"FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRİN"

Hazırlıklar çalışmaları çerçevesinde kursu tamamlayan liseli gençler için düzenlenen 'Erasmus+' Sertifika Töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "En değerli günlerinizi yaşıyorsunuz. Bugünlerin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirin. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin. Hayata atıldığınız zaman koşuşturmanın içerisinde buna zaman bulamayabilirsiniz. Bundan sonraki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarılı öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Proje kapsamında Nisan ayında Almanya'nın Berlin şehrine gidecek olan gençler, ikişer grup halinde 14 gün uygulama eğitimi alacak. Öğrenciler 3 farklı ana okulunda ve yine bir otelde yiyecek ve içecek konusunda staj yapacak.



Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Almanya, Erasmus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik" - Haber
14:20   AK Parti'li Usta: "Libya tezkeresiyle Akdeniz'deki varlığımız daha da güçlenecek" - Haber
14:18   Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi - Haber
14:17   Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi - Haber
14:13   Hakkari Valiliği sahipsiz atlara sahip çıktı - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:21:32